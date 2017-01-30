عبر الصحفي السعودي أحمد عدنان عن دهشته عندما تفاجأ باختياره ضمن أكثر 50 شخصية تأثيرًا في العمل المجتمعي بالمملكة.
ونشر عدنان تغريدة على حسابه الرسمي يموقع التواصل الإجتماعي تويتر عبر فيها عن استنكار تكريمه بطريقة ساخرة حيث قال:” تم وضعي ضمن أكثر 50 شخصية تأثيرا في العمل المجتمعي في السعودية المشكلة انه ما عندي اي نشاط اجتماعي او محتمعي ومش موجود بالبلد أصلا”..بحسب مزمز
ولاقت تغريدة العدنان أصداء واسعة بين أوساط السعوديين الذين تسائلوا عن المعايير التي على أساسها يتم اختيار الشخصيات المؤثرة في العمل المجتمعي بالمملكة. وقدم مغردون شكرهم لعدنان الذين فاجأهم بردة فعله الغير معهودة ومعبرين عن سعادتهم بصراحته -حسب وصفهم-.
تم وضعي ضمن أكثر 50 شخصية تأثيرا في العمل المجتمعي في #السعودية المشكلة انه ما عندي اي نشاط اجتماعي او محتمعي ومش موجود بالبلد أصلا