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تحدث حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق في مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية السعودية عن احتجاج نادي الاتفاق. وقال المسحل: قدمنا ظهر اليوم احتجاجا على حكم مبارتنا ضد الهلال لإنهائه المباراة قبل دقيقة من وقتها..بحسب مزمز
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