أكدت مصادر اعلامية “أن أحد الوجاهات القبلية المقربة من جماعة الحوثي نقل لزعيم الجماعة تحذيرات غير مسبوقة من “صالح “بسرعة إطلاق سراح قادة أولوية بالحرس الجمهوري، مشيرة إلی أن صالح توعد بعواقب وخيمة.
وبحسب بوابة اليمن الإخبارية كانت ميلشيات الحوثي قد قامت بالزج باثنين من أبرز القادة العسكريين في قوات الحرس الجمهوري إلى المعتقل بتهمة الخيانة في إطار ما وصفها استمرار ممارسات الإقصاء والإبعاد والتصفية لكوادر الحرس من قبل ميليشيات الحوثي وهو الأمر الذي فرض أجواء غير مسبوقة من الاحتقان والغضب في صفوف قوات الحرس التي صعدت.
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