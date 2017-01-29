كلّف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأحد (29 يناير2017)، حكامًا سعوديين لإدارة مباريات كاس الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال آسيا.
وأشار الاتحاد السعودي -من خلال موقعه- إلى أنه تم تكليف محمد الهويش، وبدر الشمراني، وهشام الرفاعي لإدارة مباراة فريق صم وفريق المحرق بسلطنة عمان يوم 21 فبراير 2017، وتكليف شكري الحنفوش، وخلف زيد، وعبدالرحيم الشمري، وخالد الطريس لإدارة مباراة بنجالور إيست بنجال من الهند وفريق من دولة المالديف يوم 14 مارس 2017 في الهند ضمن مباريات كأس الاتحاد الآسيوي..بحسب مزمز
كما تم تكليف فهد المرداسي، وعبدالله الشلوي، ومحمد العبكري وخالد الطريس، لإدارة مباراة أديلاند الأسترالي ضد فريق لم يتحدد بعد والمقامة في أستراليا يوم 22 فبراير 2017. وتكليف تركي الخضير، وفهد العمري، وخلف زيد لإدارة مباراة جامبا أوساكا ضد فريق لم يتحدد بعد المباراة في اليابان يوم 7 فبراير 2017، ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.
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