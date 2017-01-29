خضع خطيب جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي الداعية وسيم يوسف للتحقيق أمام النيابة العامة الإماراتية مؤخراً، حيث أدلى بأقواله بشأن بلاغ أقامه ضده صحفي سعودي لنشر الداعية رقمه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأبانت مصادر أن الصحفي في صحيفة “عكاظ” محمد سعود تقدم بالبلاغ في مارس الماضي، وقال إن نشر الشيخ رقمه على “تويتر” تسبب له في الإزعاج طوال ذلك الشهر، وتلقى على أثره عبارات تهديد وسب وشتم على هاتفه الخاص، حيث فتحت النيابة تحقيقاً في البلاغ، واستدعت وسيم يوسف غير مرة، لكنه لم يحضر إلا قبل أيام عدة، فتم أخذ أقواله في الشكوى المرفوعة ضده.
وأضافت وفقاً لـ”سبق” أن وسيم اعترف بنشره رقم هاتف الصحفي السعودي عبر “تويتر”، وأن النيابة رأت حفظ القضية إدارياً بعد يوم من التحقيق مع وسيم، لكن الصحفي محمد سعود تظلّم على القرار، وطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أن الصحفي محمد سعود كان قد نشر خبراً عن اعتذار وسيم يوسف عن حضور ندوة دينية دُعي إليها بالرياض في مارس الماضي لتلقيه تهديدات بالقتل، لكن الداعية الإماراتي نفى صحة الخبر، فنشرت “عكاظ” تسجيلاً صوتياً للمكالمة التي جرت بين محررها محمد سعود ووسيم يوسف، حيث قال خلالها الأخير: “كتبوا لي في تويتر أنه في حال حضوري الندوة ستعود ممدداً أو لن تعود”.
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