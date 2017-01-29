أعرب الأمير خالد بن طلال عن صدمته بعد اكتشافه دخول عبدالرحمن نجل الشيخ سلمان العودة في غيبوبة؛ إثر الحادث الذي تعرض له مع أسرته الأربعاء الماضي، وذلك بعد ذهابه لمنزل الشيخ لأداء واجب التعزية، ومواساته.

وبحسب موقع أخبار 24 قال الأمير خالد عبر تغريدة دوّنها على حسابه بموقع “تويتر”: “قمت بتعزية الشيخ سلمان العودة، وأردت أن أخفف عليه بغيبوبة ابني، وأننا نعيش يوميًا ما بين حياة وموت، فتفاجأت بغيبوبة ابن آخر له بسبب الحادث”.