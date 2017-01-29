تناقلت الصحف الهندية قصة السيدة الهندية “شابانا سلطانا” (38 عاما) التي ادعت أنها كانت الزوجة الـ 31 لتاجر سعودي يبلغ من العمر(90 عاما).
وزعمت “شابانا” أن زوجها أساء معاملتها ثم قام بحرمانها من ابنتها وأعادها للهند بصحبة ولديها بعد أن بدأت تعاني مرضا خطيرا.
وذكرت صحيفة “دكان كرونيكال” السبت (28 يناير 2017)، أن امرأة هندية تدعى “شابانا سلطانا” طالبت المسؤولين في الهند بمساعدتها على استعادة ابنتها بعد أن قام زوجها السعودي بإجبارها على ترك الابنة والعودة للهند بصحبة ولديها فقط.
وقالت شابانا إن زوجها تعمد حبس ابنتها بعيدا عنها ومنعها من التحدث إليها عبر الهاتف، ونقلت الصحيفة عن السيدة قولها إنها تقدمت بطلب لوزارة الخارجية لكي تساعدها على التواصل مع ابنتها أو إعادتها إليها ولكنها لم تتلق أي رد من الوزارة.
وأوضحت الصحيفة أن زوج “شابانا” السعودي كان متزوجا في البداية من شقيقتها الكبرى التي كانت مقيمة معه في الرياض إلا أن شقيقتها توفيت بعد ذلك وتمكن زوج شقيقتها من الاتفاق مع العائلة الهندية على أن يتزوج من “شابانا”.
وبالفعل تزوجت “شابانا” من زوج شقيقتها المتوفاة في (مارس 1996)؛ ولكن دون أن يتم توثيق هذا الزواج بشكل رسمي في المملكة. وقالت “شابانا” إن زوجها السعودي آثر أن يبقيها في الهند؛ حيث كان يتردد عليها بين الفينة والفينة وولدت له ولدين وبنتا إلى أن جاء عام 2015.
وتابعت “شابانا” حديثها قائلة إن زوجها قام بالاتصال بها خلال عام 2015 وطالبها بإنهاء الأوراق المطلوبة والاستعداد للانتقال هي وأطفالها للعيش في المملكة. وأنها وصلت للرياض في “مايو 2015” لتفاجأ بأن زوجها أعد لها غرفة صغيرة غير مجهزة لتقيم فيها هي وأطفالها، وسرعان ما ساءت حالتها الصحية مما جعل زوجها يقوم بإعادتها إلى الهند بصحبة ولديها إلا أنه قام بحبس الابنة ومنعها من التواصل معها بحسب صحيفة عاجل.
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