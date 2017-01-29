علّق الشيخ صالح المغامسي على عزاء هيا السيار، زوجة الشيخ سلمان العودة، مؤكداً أنها كانت امرأة صالحة مما شاهده خلال العزاء.
وقال المغامسي عبر حسابه على “تويتر”: “لا نزكي على اللهِ أحداً، لكن نحسبُ هيا السياري امرأة صالحة مباركة، كل شيء في مجلس العزاء يُشعِرُ بذلك”.
و لقيت زوجة وابن الدكتور سلمان العودة مصرعهما (هيا السياري “أم البراء”، وابنه هشام 15عامًا)، فيما أصيب عدد من أفراد الأسرة بإصابات متفرقة، وذلك في حادث مروري تعرضت له سيارتهم على طريق شقراء – الرياض مساء الاربعاء..بحسب مزمز
ونعى عدد من المغردين في تويتر زوجة وابن العودة إثر وفاتهم في الحادث المروري، داعين الله لهما بالمغفرة والرحمة فيما توافد مشايخ ودعاة بينهم سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وأمراء على منزل العودة لتقديم واجب العزاء .
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