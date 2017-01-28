أضاف التحديث الأخير لتطبيق “واتساب” ميزة جديدة تتيح للمستخدمين في المحادثات الجماعية مشاركة موقعهم الجغرافي في الزمن الفعلي، بحيث يمكن لأصدقائهم ضمن المحادثة تتبعهم ومعرفة أماكنهم.
وقال موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية” السبت (28 يناير 2017)، إن الميزة متاحة على نسخة 2.17.3.28 للآيفون و2.16.399+ للأندرويد، وهي غير مفعلة افتراضيًّا، ويجب تفعيلها يدويًّا.
وأظهرت لقطات شاشة طريقة عرض الميزة؛ حيث يمكن تفعيلها لفترة زمنية محددة، مثل دقيقة أو اثنتين أو 5 دقائق أو حتى إشعار آخر بحيث يمكن إيقافها يدويًّا.
وحسب “موقع التقنية”، فإن للميزة الجديدة منافع كثيرة؛ مثل تنسيق لقاء مجموعة من الأشخاص عبر محادثة جماعية بتتبع حركة كل منهم في أي لحظة.
وتعد هذه الميزة مختلفة عن مشاركة الموقع الجغرافي المتاحة منذ سنوات؛ إذ تُمكّن من تتبع تحركات المستخدم لحظة بلحظة طوال مدة السماح، ولا تكتفي بمشاركة مكانه على الخريطة لمرة واحدة فقط.
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