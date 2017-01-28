شرعت حملة تسعى لاستقلال كاليفورنيا عن الولايات المتحدة الأمريكية، في جمع توقيعات بعد يوم من موافقة سلطات الولاية على إجراء استفتاء على الانفصال المقترح عن واشنطن.
ونشر منظمو حملة “نعم لاستقلال كاليفورنيا” على موقعهم الإلكتروني، حسب ما نقلته صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية الليلة الماضية، عريضة قابلة للتحميل عبر الإنترنت للمروجين المتطوعين، ليقودوا موجة من الزخم المعارض للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، اشتدت بعد تنصيبه في 20 يناير الجاري.
وأوضحت الصحيفة أنه ينبغي على لجنة الحملة جمع 585407 توقيعات صحيح خلال 180 يوما لتأهيل المبادرة لاستفتاء عام يطرح في الانتخابات القادمة في نوفمبر 2018، عند التجديد النصفي لمجلسي الكونجرس.
وأظهرت استطلاعات حديثة أن دعم انفصال كاليفورنيا وقيام دولة مستقلة عن الولايات المتحدة، لا يحظى بتأييد الأغلبية، لكنها أظهرت أيضا أن الفكرة تنتشر بين الناخبين في الولاية.
- باحث يكشف حقيقة حفر جنّ سليمان للآبار المذهلة بلينة
- الخدمة المدنية: 9 صعوبات تعيق عملنا.. وهذه هي الحلول
- خلال 24 ساعة.. جائزة الـ 100 ألف دولار تجتذب أكثر من 100 متخصص بأمن المعلومات
- السماح للنساء بحضور مهرجان مزاين الإبل لأول مرة منذ انطلاقته
- هجمات شمعون2 ذات خطورة من الدرجة 4 وأضرت 11 جهة
- أعضاء بالشورى يطالبون بتعيين محققات في الادعاء العام لتولي قضايا العِرض
- إلغاء الأوبريت الغنائي لـ الجنادرية 31 تضامناً مع مرابطي الحد الجنوبي
- شمعون2 يدمر بيانات مقترضي بنك التسليف.. ومصادر تكشف التفاصيل
- والد السرواني: بمنطق الشرع والعقل لا عزاء لولدي ولا أفكر بـ شهادة وفاة!
- الجوازات ترفع القيود عن الجالية التشادية وتتيح تعديل مهنتهم ونقل كفالاتهم