تأثر مغردون عبر صفحات التواصل الإجتماعي “تويتر”، بالصورة المتداولة للداعية سلمان العودة، مع أولاده، وذلك بعد وفاة زوجته ونجله، وأبدوا تعاطفهم معه وأولاده الصغار.
وأظهرت الصورة جلوس “العودة” بصحبة أطفاله الصغار وأمامهم بعض الأطعمة البسيطة وكسر الخبز، وبدا على ملامحهم الحزن الشديد لفقدان “الأم والابن”..بحسب مزمز
يذكر أن حادث مروري مروع أدى إلى وفاة زوجة الداعية سلمان العودة، وابنه مساء الأربعاء الماضي، وذلك بعد اصطدام المركبة التي كانت تقل الزوجة وثلاثة من أبنائه بشاحنة. وأدى الحادث إلى وفاة الأم وأحد الأبناء، فيما أصيب عدد من أفراد الأسرة.