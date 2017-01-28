فجرت اعترافات ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال -الخاصة بتحويل مبالغ لحسابه من ناديه الحالي قبل الاتفاق معه رسميا أثناء تواجده بـ “القادسية”- غضب الجماهير الذين طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اتحاد القدم وهيئة الرياضة بفتح تحقيق معه بأثر رجعي في هذه الاعترافات.
واعتبر المغردون أن هذا التصرف يأتي في إطار الفساد الرياضي الذي يحتم على القائمين على الرياضة مواجهته متى ما ظهر بمعاقبة الأندية التي تثبت عليها ممارسته لضمان كفها عن هذه التصرفات مستقبلا.
ووافقت هذه التصريحات مع ما ذكره جاسم الياقوت رئيس القادسية سابقا والذي أكد هذه التفاصيل التي ذكرها القحطاني..بحسب مزمز
وبدوره ناشد الإعلامي الرياضي ”عبدالعزيز المريسل” في حديث فضائي مسيري الرياضة بضرورة فتح تحقيق عاجل بعد اعتراف القحطاني بتلقي أموال في حسابه قبل التوقيع مع الهلال وبدون علم إدارة القادسية مؤكدا بأن ما حدث يستوجب تطبيق العقوبات بحق نادي الهلال.
جدير بالذكر أن الساحة الرياضية تشهدت الآن واقعة مثيرة بين “الأهلي والشباب” بسبب توقيع اللاعب الدولي محمد العويس لاعب الشباب السابق للأهلي بالمخالفة للوائح والقوانين- بحسب قانونيين.
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