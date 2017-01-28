كشف المدير التنفيدي لشركة سيسكو في السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحة، عن أن أكثر من 100 متخصص في أمن المعلومات، قد تقدموا بمشاركات وتحليلات أمنية حول هجمات فيروس شمعون على المملكة، بعد أقل من 24 ساعة من إعلان جائزة الـ 100 ألف دولار.
وقال “السواحة” وفقا لموقع “سبق”، هناك أشخاص فعلاً شاركوا بتقارير متميزة جداً، قدموا من خلالها تحليلاً دقيقاً لما حدث، ورغم هذا سيتم تدقيق جميع المشاركات التي ستصل عبر فريق أمني ذي خبرة كبيرة في مجال أمن المعلومات.
وأكد أن المجال لا يزال متاحاً ومفتوحاً لمن لديه القدرة والخبرة في أمن المعلومات للمشاركة في هذه المسابقة والظفر بالجائزة.
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