أتاحت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل للنساء حضور فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق المهرجان عام 1422هـ.
أكد ذلك المتحدث الرسمي لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل الدكتور طارق الطريفي، الذي قال وفقاً لـ”الوطن” إن نسخة المهرجان للعام الحالي ستكون أكثر تنوعاً وستتواءم مع كافة شرائح المجتمع، بما فيها العائلة السعودية التي ستكون الحاضر الأكبر للفعاليات.
وأضاف الدكتور الطريفي أنه سيتم تخصيص مكتب لتنظيم التخييم بالقرب من المهرجان.
وأشار إلى أن موقع المهرجان والقرية التراثية التي ستقام عليها الفعاليات، سيكون لهما دور كبير في تسهيل حضور العائلات، وسيتم الاهتمام بأدق التفاصيل والخدمات التي سترضي العائلة، كما سيجد الطفل حظاً وافراً من الفعاليات التي سيُعلن عنها قريباً.
- خلال 24 ساعة.. جائزة الـ 100 ألف دولار تجتذب أكثر من 100 متخصص بأمن المعلومات
- السماح للنساء بحضور مهرجان مزاين الإبل لأول مرة منذ انطلاقته
- هجمات شمعون2 ذات خطورة من الدرجة 4 وأضرت 11 جهة
- أعضاء بالشورى يطالبون بتعيين محققات في الادعاء العام لتولي قضايا العِرض
- إلغاء الأوبريت الغنائي لـ الجنادرية 31 تضامناً مع مرابطي الحد الجنوبي
- شمعون2 يدمر بيانات مقترضي بنك التسليف.. ومصادر تكشف التفاصيل
- والد السرواني: بمنطق الشرع والعقل لا عزاء لولدي ولا أفكر بـ شهادة وفاة!
- الجوازات ترفع القيود عن الجالية التشادية وتتيح تعديل مهنتهم ونقل كفالاتهم
- حساب المواطن يستثني حافز من دخل الأسرة.. ويشمل المواطنة المتزوجة من غير سعودي
- البنوك السعودية: لا علاقة بين تأخر الرواتب والهجمات الإلكترونية على المملكة