اعتدت عاملة منزلية إثيوبية مساء أمس (الجمعة) في إحدى قرى منطقة جازان بالضرب على طفلتين وأمهما، في محاولة منها لقتلهن قبل أن يتدخل الجيران لإنقاذهن وتخليصهن من يدها، وإسعافهن إلى المستشفى؛ نتيجة ما تعرضن له من إغماءات وكسور بالرأس.
وأوضح عم الطفلتين، حسبما أوردت صحيفة “عاجل”، أن العاملة الإثيوبية هربت من المنزل، حينما تدخل الجيران، لافتاً إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من العثور عليها في أحد شوارع القرية، وتم إيداعها قسم التوقيف بالشرطة، تمهيداً للتحقيق معها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وأشار إلى أن العاملة التي تخدم في منزل شقيقه بصورة نظامية منذ أكثر من 4 سنوات، دخلت غرفة ابنتي شقيقه وهما نائمتان، واعتدت عليهما بضرب رأسيهما في جدار الغرفة بكل قوتها، مبيناً أن الأم حاولت حماية ابنتيها، غير أن العاملة هجمت عليها وضربتها بكل قوة.
وأضاف أن الجيران اضطروا لاقتحام المنزل بعد تعالي أصوات الصياح فيه، فأنقذوا الطفلتين وأمهما، وأبلغوا الزوج الذي كان خارج منزله، كما أبلغوا أيضاً الجهات الأمنية.