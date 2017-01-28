تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة من الرجال والفتيات العربيات في حفلة ماجنة داخل أحد المخيمات بمنتزه الثمامة البري بالرياض، مساء أمس الجمعة.
وحرزّت فرق مكافحة المخدرات كمية من الحشيش المخدر والمسكرات كانت بحوزتهم في داخل المخيم، وفقًا لموقع سبق.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنهم ضبطوا المتهمين في حفلة ماجنة وهم في حالة غير طبيعية .
وكشفت التحقيقات إن هؤلاء الماجنين تم استدراجهم عبر أحد الحسابات الشهيرة في برامج السناب شات والانستجرام، مؤكدة أنه تم القبض على صاحب الحساب برفقتهم داخل المخيم.
ولفتت التحقيقات إلى أن صاحب الحساب، استغله في ترويج المواد المخدرة مثل الحشيش والمسكرات، بالإضافة إلى عرض السهرات والحفلات الماجنة، واستقطاب الفتيات.
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