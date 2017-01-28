قالت وكالة أسوشيتد برس إنه تم اتهام رجل من ولاية ماساتشوستس الأمريكية بارتكاب جريمة كراهية بعد مهاجمته موظفة مسلمة في مطار جون كينيدى الدولي وصياحه إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب “سيتخلص منكم جميعا”، وهذا فى تقرير لها أمس الجمعة.
وكان روبين رودس بانتظار ركوب طائرة لماساسوستش يوم الأربعاء الماضي عندما اقترب من مكتب موظفة شركة دلتا للطيران رابيا خان، والتى ترتدي الحجاب، متلفظا بالسباب، بحسب المدعي العام لمنطقة كوينز ريتشارد براون.
وسأل رودس الموظفة إذا ما كانت تصلي، ثم ضرب الباب بعنف، وعندما سألته عما فعلت له، قال: “لم تفعلي شيئا”، وسبها وركلها في ساقها.
وعندما تدخل شخص ثالث لتهدئته، هربت خان من المكتب فتبعها رودس وأخذ ينحني ليقلد تأدية الصلاة الإسلامية، وصاح: “إن ترامب هنا الآن وسوف يتخلص منكم جميعا “يمكنكم أن تسألوا ألمانيا وبلجيكا وفرنسا عن هذا النوع من الناس. أنتم ترون ما يحدث”، مستمرا في سيل من السباب.
وعند إلقاء القبض عليه، قال رودس: “أظن أنني ذاهب للسجن بتهمة السلوك غير المنضبط. أنا لم أستطع أن أحدد ما إذا كانت رجل أو امرأة لأن ظهرها كان في مواجهتى وكان هناك شيئا يغطي رأسها”، طبقا لتصريحات براون.
ويواجه رودس تهمة الاعتداء والاحتجاز والتهديد والتحرش بصفتهم جرائم كراهية.
وقال براون: “إن التعصب والكراهية اللذان أبداهما المتهم والتصرف على أساسهما لا مكان لهما فى مجتمع متحضر، خاصة فى مقاطعة كوينز، أكثر مقاطعات البلاد المتنوعة ثقافيا. لن يتم التسامح مع جرائم الكراهية هنا، وعندما للأسف تقع، فإن المسؤولين عنها سيتم تقديمهم للعدالة”.
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