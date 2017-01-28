قالت مصادر صحفية أن تكلفة استقدام العمالة الإثيوبية في النظام الجديد والخاص بالتأجير لثلاثة أشهر قبل نقل الكفالة يتوقع ارتفاعها إلى 19 ألف ريال بنسبة تصل إلى 95% عن التكلفة السابقة والتي كانت تكلفتها 9650 ريالاً.
وكشفت المصادر أن وزارة العمل أبلغت مكاتب الاستقدام شفهياً بالتكلفة الجديدة خلال اجتماع جمع بينها نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة الأمر.
وأوضحت المصادر أن بيان تكلفة استقدام العمالة الإثيوبية يشتمل على 7 آلاف ريال للاستقدام، وألفي ريال رسوم تأشيرة و900 ريال رسوم إقامة وكشف طبي، و3 آلاف ريال هامش ربح للتأجير عن ثلاثة شهور وألف ريال تكاليف تشغيلية من سكن وغيرها وفقا لـ”سبق”.
وأضافت المصادر أن تكلفة الاستقدام السابقة والتي تبلغ 9650 ريالاً كانت مقسمة على 7 آلاف للاستقدام وألفي ريال رسوم تأشيرة و650 رسوم إقامة، فيما كانت عمليات الكشف تتم بشكل مجاني.
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