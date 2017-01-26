حدد المركز الوطني للأمن الإلكتروني مستوى الخطر الإلكتروني بعد هجمات “شمعون 2” خلال شهر يناير الحالي، كاشفاً أنها وصلت إلى “الدرجة 4” والتي تعتبر عالية جداً.
وأوضح المركز، وفق نماذج إنفوغرافيك متداولة، أن حساب مستوى الخطر جاء بناء على قياس مستوى تأثير الإصابة مع احتمالية حدوثها.
وفيما لم تنجح محاولات التواصل مع الدكتور عباد العباد المدير التنفيذي للاستراتيجية والتواصل في المركز الوطني للأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية للحصول على تأكيد تلك التقارير والمزيد من الإيضاح عنها، أماط جدول قياس مستوى الأثر اللثام عن حقيقة أن “الدرجة 4” يصنف تأثيرها بالعالي جداً على الخدمات المقدمة والاصول القائمة في البنى التحتية..بحسب مزمز
وقد تتسبب هذه الدرجة العالية في إصابة بالغة على المستوى الوطني مثل التأثير على الاقتصاد من خلال تعطيل الإنتاجية العامة للخدمات.
وأشار النموذج، الذي دون عليه تاريخ 23 يناير الجاري ، إلى تعرض 11 جهة للهجوم الإلكتروني ، و 1800 خادم ، وتسعة آلاف حاسب للأضرار جراء الهجوم.
وبيّن النموذج الذي شرح خطوات تنفيذ الهجوم عبر ست خطوات، علماً بأن الإحصائيات تم جمعها والتأكد منها حتى تاريخ 24 يناير.
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