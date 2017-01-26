كشف فني التمريض” محسن جعفري” تفاصيل ماتعرض له من اعتداء في قسم الطوارئ بمستشفى بيش عند الرابعة فجرا,حيث قال جاء مجموعة من الشبان أراد أحد منهم التغير على جرح قديم فاطالبنا منهم الانتظار لبعض الوقت حتى يتم معاينة الحالات الحرجة,لكنهم أثاروا الفوضى وروعوا المراجعين واعتدوا عليه بالضرب.
ووفقاً لصحيفة”عكاظ”أضاف”جعفري”أنه طلب منهم الهدوء واحترام حقوق المرضى وأن حالة صديقهم تستدعي الانتظار,موضحاً أن سبعة من المعتدين رفضوا انتظار مرافقهم وبادروا بالاعتداء وأثاروا الفوضى والضجيج والصياح والصفير في القسم ,وعندما حاول حارس أمن التدخل لتهدئتهم دخلوا معه في مشاجرة.
وأردف أنه تركهم ودخل غرفة الضمادات لأداء مهماته لكنهم لحقوا به قبل أن يتعرضوا له بالضرب والاعتداء، ثم لحقوا به مرة ثانية في مكتب المدير الإداري وقاموا بخنقه وضربه,و تم إدخاله إلى قسم التنويم لعلاجه من الإصابات التي لحقت به,مؤكدا أنه سيعمل على المطالبة بحقه في الملاحقة القضائية للمعتدين.
وأشار جعفري أن الواقعة تزامنت مع وجود شرطي مرافق لأحد السجناء نجح في ضبط اثنين من المعتدين فيما هرب الباقون.وأكد المتحدث باسم صحة جازان نبيل غاوي أن الاعتداء على الأطباء والممارسين الصحيين يعد تجاوزاً ،وستتم ملاحقة المعتدين قانونياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- أعضاء بالشورى يطالبون بتعيين محققات في الادعاء العام لتولي قضايا العِرض
- إلغاء الأوبريت الغنائي لـ الجنادرية 31 تضامناً مع مرابطي الحد الجنوبي
- شمعون2 يدمر بيانات مقترضي بنك التسليف.. ومصادر تكشف التفاصيل
- والد السرواني: بمنطق الشرع والعقل لا عزاء لولدي ولا أفكر بـ شهادة وفاة!
- الجوازات ترفع القيود عن الجالية التشادية وتتيح تعديل مهنتهم ونقل كفالاتهم
- حساب المواطن يستثني حافز من دخل الأسرة.. ويشمل المواطنة المتزوجة من غير سعودي
- البنوك السعودية: لا علاقة بين تأخر الرواتب والهجمات الإلكترونية على المملكة
- الحربي: اضطرابات جوية تبدأ غدًا.. وأمطار تشمل مناطق واسعة
- بينها الزواج.. 14 شرطا لإيفاد المعلمين والمشرفين للخارج!
- إعلاميون في هجوم مضاد على الوزير العيسي: نحن بخير.. ووزارتك أولى برعايتك