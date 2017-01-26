قالت صحيفة محلية أن إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء فتحت تحقيقا موسعا مع رئيس محكمة كبرى و3 من قضاتها، بتهمة التسيب في أوقات الدوام ورفض استقبال رئيس المحكمة للمراجعين.
وقالت مصادر عدلية أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أمر بإخضاع القضاة الأربعة للتحقيق والمساءلة، نظير رصد مخالفات إدارية بحقهم، بعضها يتعلق بمخالفة الأنظمة والتعليمات المنظمة لإجراءات القضايا.
وتمثلت المخالفات المرصودة عليهم في عدم التزامهم بأوقات الدوام الرسمية سواء في الحضور أو الانصراف، مما تسبب في تأخر البت في القضايا التي تنظرها تلك المحكمة، فيما تم تسجيل شكاوى مستمرة بحق رئيسها، لرفضه استقبال المراجعين في مكتبه وفقا لـ”مكة”.
ويضطلع برنامج التفتيش القضائي الالكتروني المدشن أخيرا بدور فاعل في ضبط الأداء داخل دور العدالة في البلاد، حيث عزز بشكل كبير من الآليات الخاصة بمتابعة القضاة ومستويات الإنجاز وتطورات سير القضايا.
المخالفات المرصودة بحق القضاة الأربعة
1 عدم الالتزام بأوقات الدوام الرسمي في الحضور والانصراف
2 مخالفة الأنظمة والتعليمات المنظمة لإجراءات القضايا
3 تأخر البت في القضايا التي تنظرها المحكمة
4 رفض رئيس المحكمة استقبال المراجعين في مكتبه