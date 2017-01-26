كشفت مصادر صحفية أن الهجمات الإلكترونية التي نفذها قراصنة واستهدف عدة هيئات ومؤسسات حكومية وخاصة، عبر فيروس “شمعون2” (SHAMOON 2)، قبل يومين، قد عطلت نظام بنك التنمية الاجتماعية (التسليف سابقًا).
وأفادت المصادر وفقا لموقع عاجل، أن العاملين والمختصين لا يزالون غير قادرين على الوصول لقاعدة البيانات، لا سيما بيانات المستفيدين. مبينة أنه لا توجد مؤشرات جيدة حتى الآن بهذا الخصوص.
ولم تفصح المصادر عن الطرق الاحتياطية التي تنوي الاعتماد عليها للوصول إلى بيانات المقترضين، إلا أنها ألمحت إلى ارتفاع درجة الضرر الذي لحق بالموقع.
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