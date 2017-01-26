اعتدى مواطن ,موقوف بالسجن لمدة سبع عشرة عامًا, على أحد العاملين بالسجن أثناء تأدية عمله بالسب والشتم والضرب.
واتهم المدعي العام ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام للائحة المواطن باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
وألحق المدعي العام في اتهاماته أدلة اعتناق المواطن للمنهج التكفيري منها تكفيره العاملين في جهاز المباحث ووصفهم بالردة، وفقًا لـ “المدينة”.
وطالب المدعي العام تعزير المواطن بعقوبة شديدة لقيامه بالاعتداء على رجل أمن بالسجن داخل غرفته الموقوف بها نتج عن ذلك إصابته، فيما تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض دعوى ضد المواطن الموقوف.
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