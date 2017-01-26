أتاحت المديرية العامة للجوازات، لأبناء الجالية التشادية إمكانية تعديل مهنهم ونقل كفالاتهم وخدماتهم، بعد رفعها القيود عن معاملاتهم والتي كانت مقرة منذ سنوات.
واعتمد مدير عام الجوازات القرار الجديد موجهاً المديريات باستقبال معاملات الجالية التشادية وإنهائها أسوة بأبناء الجنسيات الأخرى، من خلال تقسيمها إلى مرحلتين، وفقاً لصحيفة “المسار”.
وتشمل المرحلة الأولى رفع القيود ونقل خدمات العمالة إلى المنشآت وتعديل المهنة بعد الموافقة الآلية من وزارة العمل، إضافة إلى إتاحة خدمتي تجديد الإقامة وإصدار تأشيرة خروج وعودة آلياً عبر “أبشر” و”مقيم”.
فيما تنطلق المرحلة الثانية بعد شهر بتصحيح الأوضاع على أن تختص بإضافة المواليد والذين لم يتم ضمهم طوال الفترة الماضية وضمهم بإقامات آبائهم.
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