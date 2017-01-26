أحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة، خمسة متهمين مصريين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل المعلم السعودي خليل العميريني داخل شقته بمحافظة الجيزة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.
وبينت تحقيقات النيابة وفقا لما أوردته صحف مصرية، أن المتهم الأول وهو سايس جراج بمنطقة الهرم استعان بآخرين في اقتحام شقة العميريني من أجل السرقة، إلا أن الأخير قاومهم وحاول منعهم من سرقة شقته، ليقوم أحد الجناة بخنقه حتى الموت مستخدما قطعة قماش.
ولفتت إلى أن المتهمين الخمسة استولوا على نحو 4 آلاف ريال سعودي، إضافة إلى 96 ألف جنيه مصري من شقة المعلم ثم لاذوا بعدها بالفرار من المكان..بحسب مزمز
بدورها أرفقت النيابة مع أمر إحالة المتهمين تقريري الطب الشرعي الخاص بجثة المجني عليه والمعمل الجنائي للبصمات المرفوعة من موقع الحادث، وكذلك تحريات الأجهزة الأمنية النهائية حول الواقعة.
يذكر أن الشرطة المصرية ألقت القبض على خمسة متهمين، وأحالتهم إلى النيابة للتحقيق، بعد اتهامهم بقتل المعلم السعودي خليل العميريني، وذلك بعدما عثر على جثته متعفنة داخل شقته في حي الهرم بمحافظة الجيزة.
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