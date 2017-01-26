حساب المواطن يستثني حافز من دخل الأسرة.. ويشمل المواطنة المتزوجة من غير سعودي

المحتوى السابق المحتوى التالي الاستئناف تؤيد أحكاماً بمنع شاب من أي عمل له علاقة بالنساء وحبسه وجلده.. وهذه تفاصيل قضيته