ذكرت مصادر أن محكمة الاستئناف أيدت الأحكام الصادرة من محكمة ينبع والخاصة بمنع شاب سعودي من مباشرة أي عمل يرتبط بنساء أجنبيات عنه، إضافة إلى سجنه لمدة 5 أشهر، وجلده 250 جلدة.
وأُدين الشاب خلال التحقيقات التي أجرتها هيئة التحقيق والإدعاء، بإركاب فتاة ليست بينهما صلة شرعية في مركبته الخاصة، والاعتداء عليها بالضرب والركل، وكذلك توجيه ألفاظ نابية لها.
وبيَّنت المصادر وفقاً لـ”المدينة”، أن الشاب رفض كافة التهم الموجهة إليه من الفتاة بخطفها والاعتداء عليها، بالتأكيد على ركوبها مركبته لتوصيلها إلى إحدى المستشفيات، زاعماً أنها طلبت منه دفع أموالاً لها وحينما رفض ذلك ادعت عليه سيناريو الخطف، وقامت بطلب النجدة من بعض المارة والدوريات الأمنية.
بدورها، اطلعت محكمة ينبع على نتائج تحقيقات الهيئة واستمعت للشهود وأقوال الطرفين في القضية؛ لتُصدر أحكاماً بمنع الشاب من العمل مع نساء أجنبيات عنه وسجنه وجلده ،وهو ما أيدته محكمة الاستئناف في النهاية.
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