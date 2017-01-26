تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو قديماً للشيخ سلمان العودة، وهو يتحدث فيه عن الموت، وكان أحد إخوته قد توفي في ذلك اليوم.
وأكد العودة في الفيديو المتداول أن الموت ليس زوالاً أو فناءً ولكنه انتقال من عالم إلى عالم آخر، والله تعالى أرحم بنا جميعاً، مضيفاً أن تذكر الموت ليس أمراً محبطاً أو سلبياً ولكنه يعيننا على استثمار الحياة بشكل أفضل والبعد عن التوافه..بحسب مزمز
وأضاف أن الموت يذكّره بثلاثة أشياء وهي: بماذا سيلقى الله، وما هو الإلهام الذي سيذكره الناس به من بعده، وكيف يعيش سعيداً ومنتجاً.
جدير بالذكر أن زوجة الشيخ سلمان العودة وأحد أبنائه قد توفيا مساء أمس (الأربعاء) في حادث مروري بالطائف، فيما أصيب اثنان آخران من أبنائه بعد اصطدام سيارتهم التي كانت تقلهم بشاحنة.