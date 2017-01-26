أفاد البيت الأبيض في بيان، نقلته قناة “إكسترا نيوز”، أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وقع قرارا تنفيذيا لبناء الجدار الفاصل بين أمريكا والمكسيك.
وتابع المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض شون سبايسر في بيان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستقطع عن جميع “مدن الإيواء” التي لا تشدد قوانينها ضد المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف سبايسر إن فرض قيود على دخول المهاجرين للولايات المتحدة هو لحماية الداخل الامريكي من دول لها مواقف عدائية من الولايات المتحدة.
كما أنكر بيان البيت الأبيض المعلومات التي تقول إن إداراة ترامب ستعيد فتح السجون السرية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
يذكر أن ترامب وقع قرارا رئاسيا يقضي بإيقاف إصدار تصاريح الهجرة لعدة دول بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهذه الدول هي: سوريا، العراق، إيران، الصومال، السودان، اليمن، ليبيا.
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