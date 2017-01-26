أثار خبر وفاة زوجة وابن الداعية سلمان العودة موجة حزن عارمة اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي وانهالت الشخصيات العامة والدعاة والمغردون بتقديم التعازي للشيخ سلمان في أحبته الذين لقيا مصرعهما في حادث.
وفي سياق متصل نشر الشيخ عائض القرني على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة معبرًا فيها عن حزنه ومواساته للعودة ومؤكدًا على صبر الأخير وكتب القرني: “اتصلت بأخي الدكتور سلمان العودة أعزيه فوجدته صابراً محتسباً يسليني بكلامه”..بحسب مزمز
#وفاه_زوجه_سلمان_العوده_وابنه
اتصلت بأخي الدكتور سلمان العودة أعزيه فوجدته صابراً محتسباً يسليني بكلامه.
#وفاه_زوجه_سلمان_العوده_وابنه
أعزّي أخي د.سلمان العودة بمثل ماعزّى هو بعض الناس قبل سنوات قال لهم:
“أليس ما عند الله هو خير وأبقى لفقيدكم؟”