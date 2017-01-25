قال مختص في مجال بيع وشراء العقارات إن أسعار الأراضي في العاصمة الرياض انخفضت بشكل ملموس، موضحاً أن سعر المتر المربع الذي كان في مخططات معينة بنحو 1000 ريال أصبح بنحو 600 ريال فقط.
وكشف العقاري عسكر سلطان الميموني عبر تغريدات كتبها عبر حسابه الرسمي على “تويتر” عن سعر المتر الواحد في غرب الرياض قائلاً: “سبق أن تم بيع المتر الواحد في لبن بـ ١٠٥٥ ريالاً، واليوم من ٦٦٦ إلى ٧٧٧ للمتر”.
ونصح الميموني مَن يرغب في شراء منزل وهو غير مضطر بتأجيل الأمر حالياً، مؤكداً أن أسعار العقارات في مسار هابط ولم تصل للقاع.
وكانت هيئة الإحصاء قد كشفت في تقرير لها عن تراجع مستوى أسعار العقارات في المملكة لعام 2016م مقارنة بـ 2015 و2014.
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