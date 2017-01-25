كشفت مصادر مطلعة عن الجوانب الشخصية والحياتية للإرهابي حسام صالح الجهني، المتهم الرئيسي في خلية جدة الإرهابية.
وأوضحت المصادر أن الجهني (34 عامًا) عاطل يحمل الشهادة المتوسطة، وأنه تم إيقافه مرتين الأولى في عام 2004 وأفرج عنه في 2006، كما تم إيقافه أيضًا في 2007 لمشاركته في عمليات قتالية في سوريا، وأطلق سراحه في 2015.
ولفتت المصادر إلى أن الجهني كان متزوجًا من إمرأة خرى بخلاف فاطمة بالوشي، زوجته الباكستانية التي ادعى الزواج منها أثناء توقيفه، وفقًا لـ “عكاظ”.
ولعب الجهني دورًا محوريًا في خلية جدة الإرهابية وذلك قبل تطويقها في عملية أمنية أطاحت بـ 18 شخصًا حتى الآن منهم الهالكان في استراحة الحرازات خالد السرواني، ونادي المضياني.
وقام الجهني بتأمين إيواء الهالكين السرواني والمضياني، إذ اختار استراحة الحرازات التي قام بتجهيزها بشكل عاجل لهما قبل أن تداهمهما الأجهزة الأمنية.
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