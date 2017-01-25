وسط دعوات النشطاء بالرحمة والمغفرة، تُوفي المغرد حمزة إسكندر، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، والتي استمرَّت عدة أعوام.
كما تداول رواد مواقع التواصل آخر تغريدات وفيديو له والتي نشرها عبر حسابه على تويتر قبل ساعات من وفاته.
حيث قال إسكندر في آخر تغريدتين : “الطوارئ في مستشفى فيصل التخصصي للأسف وكل مرة بكل تحطيم جداً سيء”، وأردف في تغريدة أخرى هي الأخيرة: “ربنا يشفينا”..بحسب مزمز
كما دشن النشطاء وسماً بعنوان: “وفاة حمزه إسكندر”، بعدما أثار خبر وفاته مشاعر أصدقائه ومرتادي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
الطوارئ في مستشفى فيصل التخصصي للاسف و كل مرة بكل تحطيم جدا سيئ