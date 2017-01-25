أكد هاكر سابق أن هناك بنوكاً محلية تعرضت للاختراق والقرصنة، لكنها لم تعلن ذلك خوفاً على سمعتها وثقة عملائها، شارحاً الطريقة التي يستخدمها القراصنة لاختراق أنظمة البنوك.
وقال الهاكر السابق مهند العتيبي خلال استضافته في برنامج “الثامنة” عبر قناة “mbc”، إن الطريقة التي يستخدمها المخترقون للاعتداء على أنظمة البنوك ليست تقنية أكثر من أنها تعتمد على عدم وعي المستخدم، وهي تسمى طريقة “الهندسة الاجتماعية”..بحسب مزمز
وأوضح العتيبي أن الهاكر في هذه الحالة يستخدم بريداً إلكترونياً يشبه في اسمه بريداً يخص قسماً من أقسام الشركة، ثم يرسل لأحد الموظفين رسالة يطالبه فيها بالاطّلاع عليها للأهمية ويرفق معها ملف “وورد”، وفور فتح الملف يخترق الجهاز ويصبح كتاباً مفتوحاً للقرصنة.
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