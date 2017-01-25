تعد “نوتيلا” من أبرز العلامات التجارية للشيكولاتة في العالم، ولكن لا يعرف الكثيرون مكوناتها الفعلية، ونشرت “Reddit” صورة ترى من خلالها أن هذه هي مكونات الشيكولاتة الشهيرة.
تبرز الصورة أن “نوتيلا” تتكون من خمس مكونات هي زيوت النخيل والكاكاو والبندق ومسحوق الحليب منزوع الدسم والسكر، وبحسب التقرير، فإن الأكثر صدمة لعشاق الشيكولاتة الشهيرة احتواء نصف عبوة “نوتيلا” على سكر أبيض بينما يشكل الكاكاو والبندق والحليب البقية.
أما المكون الأخير، فهو زيت النخيل الذي واجهت “نوتيلا” مؤخراً انتقادات بسببه بعد أن صرحت هيئة سلامة الغذاء الأوروبية أن هذا النوع من الزيوت ينتج عنه مواد ملوثة مسببة للسرطان إذا تم تسخينه تحت درجة حرارة 200 درجة سلزيوس مقارنة بالزيوت النباتية الأخرى، ولكن الهيئة لم توصي بالتوقف عن تناوله نظراً لحاجتها لإجراء المزيد من الدراسات، على حد قولها.
وردا على هذه التصريحات من جانب هيئة سلامة الغذاء الأوروبية، أطلقت “فيريرو” المنتجة لـ”نوتيلا” حملة إعلانية للتأكيد على سلامة وصحية منتجاتها مضيفة أن التخلي عن استخدام زيت النخيل في الشيكولاتة الشهيرة سوف يغير من مذاقها ووصفتها المعروفة وسوف يكون بمثابة التراجع خطوة للخلف.
وتعليقا على الصورة المنتشرة، أفادت “نوتيلا” أنها على دراية بهذه الصورة وانتشارها عبر الإنترنت مؤكدةً على أنها لم تصدر عن الشركة نظراً لأنها لم تكشف عن وصفة شيكولاتة “نوتيلا” الشهيرة وأوضحت أن الوصفة فريدة من نوعها وملتزمة بحمايتها والإبقاء على سريتها وفقا لموقع أرقام.
مع ذلك، أضافت “فيريرو” أنها تضع ملصقاً على منتجاتها يوضح كمية السعرات الحرارية التي سيكتسبها المستهلك حال تناولها، وتابعت أنها توصي بتناول 15 جراما من السكر فقط – ما يعادل 81 سعراً حرارياً.