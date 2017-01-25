قالت مصادر إن الجهات المختصة أمهلت المنشآت التجارية شهراً واحداً، لإنهاء احتفاظها بجوازات السفر الخاصة بالعمالة الوافدة والتي تعد مخالفة حسب أنظمة العمل، مهددة بمضاعفة عقوبة المخالفة إلى ألفي ريال إذا لم يتم تصحيحها.
وكشفت المصادر وفقاً لـ”الحياة”، أن مجلس الغرف السعودية جدد إبلاغ المنشآت واللجان الوطنية بضرورة عدم الاحتفاظ بجواز العامل بناءً على لوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه في حالة رغب العامل في احتفاظ المنشأة بجواز سفره فيجب أن يوقع على
إقرار بذلك مكتوب بلغته وباللغة العربية.
وأوضحت أن الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون موافقته يعتبر مخالفة عقوبتها غرامة قدرها 2000 ريال تتعدد بتعدد العمال المحتجزة جوازاتهم، وفي حال عدم إنهاء تلك المخالفة خلال شهر يعتبر ذلك تكراراً للمخالفة يستوجب مضاعفة العقوبة.
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