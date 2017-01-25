أطلقت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض الوراثية والمزمنة بوزارة الصحة مبادرة وطنية لمكافحة مرض السمنة للتوعية والتدقيق بمخاطر المرض وتوفير الرعاية الصحية للمصابين.
وقال فيصل العزام المشرف العام على المبادرة، إن هناك مؤشرات خطيرة على مرض السمنة في المملكة تستدعي تدخل الجهات كافة لمكافحته.
وكشف العزام خلال مقابلة له مع برنامج “يا هلا” على فضائية “روتانا خليجية” عن 20 ألف حالة وفاة من مرض السمنة بالمملكة، كما أن هناك 3 مليون ونصف طفل مصاب بالمرض، أي ما يعادل 36% من عدد السكان.
وأوضح أنه تم التعاقد مع عدة مستشفيات بالمملكة، وسوف تنطلق الحملة مع 200 مشترك مصاب، حيث سيتم التركيز على الغذاء والرياضة..بحسب مزمز
وأشار إلى أنه سيتم تقديم العلاج والخدمات كافة للقضاء على المرض مجانا، حتى إذا استدعى الأمر للتدخل الجراحي للمصابين سوف يتم عمله مجانا.
ولفت إلى أن التسجيل في برنامج الحملة مجاناً سواء للمقيمين والمواطنين، حيث إن الحملة تستهدف جميع من هم على أرض المملكة، مؤكداً أن المبادرة ليست صحية فقط بل هي توعوية وثقافية وستمشل جوائز بين المشاركين حيث ستقدم 10 جوائز يفوز الأول فيها بمبلغ 50 ألف ريال.