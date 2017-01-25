يعتمد “داعش” في تنظيم عملياته بالمملكة، على نظام “الخلايا العنقودية”، وفق ما أكدته السلطات السعودية في أكثر من واقعة، آخرها كان انتحار إرهابيي حي الحرازات بجدة، حيث عاود المتحدث لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي التأكيد على أن داعش تعلّم هذا النظام من تنظيم القاعدة قبله.
ويعمل النظام وفق جماعات مفرقة، مثل العناقيد المنفصلة والمتحدرة من مصدر واحد، حيث يرجعون له ولكنهم لا يتصلون فيما بينهم، ومن النادر أن يعرف أحدهم عن الآخر شيئا، مثل أمكنتهم أو ما يخططون له، ويعود جميعهم إلى المصدر الذي يقوم بتوجيههم، ويكون – وفق ما أكده اللواء في وزارة الداخلية بسام العطية في وقت سابق – خارج المملكة، حيث تدار الخلايا بشكل “أفقي” وليس “عموديا”، وتكون الإدارة المركزية لها خارج السعودية.
يهدف هذا النظام، بحسب تأكيدات خبراء أمنيين، إلى إضفاء صعوبة على العثور على أفراد التنظيم، حيث إن التوصل إلى مجموعة قد لا يضمن التوصل للمجموعة الأخرى، كما أنه يهدف أن يستمر التنظيم حتى وإن تم القضاء على الرؤوس الكبيرة، إذ يظل مستمرا في عمله المنفصل والمستقل عن غيره..بحسب مزمز
وقد أكد اللواء منصور التركي، اليوم (الثلاثاء)، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن ملابسات حادثة انتحار إرهابيي حي الحرازات بجدة، أن عناصر داعش يعتمدون نظام “الخلايا العنقودية”، بالحرص على عدم التواجد في مكان واحد، كي لا يسهل على رجال الأمن القبض عليهم، مشيرا إلى أنهم تعلموا هذه الطريقة من تنظيم القاعدة.
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