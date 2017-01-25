سلَّط بيان وزارة الداخلية أمس الذي تضمن الكشف عن القبض على ١٣ باكستانيًا على ذمة قضية مداهمة وكرين لخلية إرهابية في محافظة جدة الضوء على تزايد أعداد الموقوفين من الباكستانيين على ذمة قضايا أمنية وتورطهم فيها.
ووفقاً لموقع “نافذة تواصل” التابع لوزارة الداخلية، بلغ عدد الباكستانيين الموقوفين لدى الجهات المختصة حتى تاريخ الثامن والعشرين من الشهر الماضي 68 موقوفاً ليرتفع العدد بعد إعلان أمس إلى 81 موقوفاً.
وجاء توقيف المتهمين لتورطهم والاشتباه بهم في قضايا أمنية منذ عام 1423هـ، حيث صدرت أحكام ويجري تنفيذها على عدد منهم، فيما يتم استكمال التحقيقات مع الذين أوقفوا مؤخرًا، وما زالوا رهن التحقيق.
وتكشف الإحصائيات أن أعداد الباكستانيين الموقوفين للاشتباه بهم أو تورطهم في قضايا أمنية تضاعف بشكل كبير في العامين الحالي والماضي، حيث سجلت أعوام 23 ، 25 ، 27 ، 29 ، 1430 إيقاف مدان واحد لكل عام، فيما لم تسجل أعوام 31 ، 32 ، 33، 1434 إيقاف أي مقيم باكستاني.
في العام 1435 تم إيقاف مقيم باكستاني واحد فيما سجل عام 1436 إيقاف 5 باكستانيين، ليأتي عام 1437 بأكبر عدد حيث تم خلاله إيقاف 38 باكستانياً، 20 منهم أوقفوا في آخر يومين من رمضان إضافة لأيام متفرقة في شهر شوال العام الماضي وذلك على خلفية قيام الانتحاري المقيم عبدالله قلزار خان “باكستاني الجنسية” بعد منتصف ليل يوم الأحد الموافق 28-29 / 9 / 1437هـ بتفجير نفسه بحزام ناسف داخل مواقف مستشفى الدكتور سليمان فقيه بمحافظة جدة.
وسجلت الأشهر الثلاثة من العام الجاري إيقاف 19 مقيماً باكستانياً قبل أن تسجل اليومين الماضيين عمليات إيقاف 13 باكستانياً على خلفية العمليات الأمنية التي نفذت في محافظة جدة السبت الماضي.
يشار إلى أن الموقع يُظهر أعداد وجنسيات الموقوفين، بعضهم صدرت أحكام عليهم، وآخرون لا تزال الأحكام في مرحلة الاستئناف، والبعض أحيلت أوراقهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، وبعضهم قضاياهم منظورة أمام القضاء، وآخرون رهن التحقيق.
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