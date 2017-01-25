أصدرت أمانة جدة (الثلاثاء)، قرارا بمنع استخدام الأكياس والأوعية البلاستيكية لحفظ المواد الغذائية، وتوعدت المخالفين بالعقوبات.
وأوضحت الأمانة على موقعها في فيسبوك، أن أمين محافظة جدة وجه بإغلاق المحلات التجارية غير الملتزمة بالقرار، فيما أشار مساعد الأمين للبلديات الفرعية المهندس ناصر المتعب إلى أنه تم التعميم على جميع المحلات التي تعمل على حفظ الأغذية الساخنة في أوان ومواد مخالفة بضرورة الالتزام بالقرار.
وأضاف أن القرار يشمل المخابز اليدوية والنصف آلية وأفران التميز والمطاعم والفوالين، وعليها وقف استخدام الأكياس والأوعية البلاستيكية المستخدمة لحفظ المواد الغذائية الساخنة كالخبز والأرز والدجاج والفول واستبدال الأكياس الورقية أو أوعية القصدير بها..بحسب مزمز
وأكد أن الأوعية المخصصة لتعبئة الأغذية الساخنة يشترط أن تكون معتمدة ومطابقة للمواصفات القياسية لمواد التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية، كما تضمن القرار التأكيد على المخابز بعدم تعبئة الخبز بالأكياس البلاستيكية وهو ساخن، على أن تنتهي المهلة لتصحيح هذه الملاحظات نظاماً بتاريخ 1 /6 /1438هـ.
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