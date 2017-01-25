نقل حارس مرمى منتخب السنغال خادم إنداي طرق إضاعة الوقت إلى مرحلة أخرى بعد أن تظاهر بالسقوط قبل لعب ضربة مرمى لمنتخب بلاده في المواجهة أمام الجزائر أمس بكأس الأمم الأفريقية.
وسقط إنداي أرضا أثناء ركضه للعب ضربة المرمى مدعيا الإصابة مع بقاء دقيقتين فقط على نهاية المباراة مع تعادل المنتخبين بهدفين لمثلهما وهي النتيجة التي تخدم السنغال على عكس الجزائر، واستمرت فترة علاجه 3 دقائق.
ورغم نجاح إنداي في خداع الحكم وأن تعثره لم يكن مقصودا إضافة إلى أن إصابته حقيقية، إلا أن الإعادة التلفزيونية كانت كفيلة بأن تكشف الخدعة التي انطلت على الحكم بعد أن تعمد الحارس ضرب قدميه ببعضهما ليتعثر ويدعي الإصابة.