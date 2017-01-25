أعلن الحارس الدولي محمد العويس أن النادي الأهلي سيكون وجهته المقبلة، بعد انتهاء عقده مع ناديه الشباب، وذكر العويس في تغريدة عبر حسابه في توتير اليوم: “بعد التوكل على الله ثم الاستخارة قررت أن تكون وجهتي المقبلة النادي الأهلي السعودي، أسأل الله التوفيق والعون والسداد، وأشكر رمز الشباب الغالي وجميع رجالات النادي ومحبي هذا الكيان على جميع ما قدموه لي طوال فترة تواجدي في النادي فلهم مني خالص الود والاحترام”.
أشكر رمز الشباب الغالي وجميع رجالات النادي ومحبي هذا الكيان
على جميع ماقدموه لي طوال فترة تواجدي في النادي فلهم مني خالص الود والاحترام
بعد التوكل على الله ثم الاستخارة قررت أن تكون وجهتي المقبلة النادي الأهلي السعودي ، أسأل الله التوفيق والعون والسداد.