قدرت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية، الثلاثاء (24 يناير 2017)، ثروة الروسي فيتالي أورلوف الذي يعمل في مجال صيد وبيع الأسماك بنحو مليار دولار.
ويملك أورلوف مجموعة “Norebo Holding” لصيد الأسماك، التي تضم شركات تعليب وشحن في روسيا، وتقوم الشركة بالصيد في شمال روسيا.
وقالت “بلومبرج” إن أورلوف جمع ثروته بفضل “حظر الاستيراد” الذي فرضته موسكو على المنتجات الغذائية، منها الأسماك، من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لفرضها عقوبات ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وبحسب “روسيا اليوم” منحت العقوبات شركة، فيتالي أورلوف، فرصة للتوسع في روسيا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 145 مليون نسمة.
وكانت “Norebo Holding” تعتمد على التصدير بنحو 60%، قبل أن تتمدد في السوق الروسية وتصبح إحدى الشركات الرائدة فيها.
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