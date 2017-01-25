أعلنت “منظمة ترامب”، الثلاثاء (24 يناير 2017)، نص استقالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقّعها قبل يوم من أدائه اليمين الدستورية، حيث تخلى بموجبها عن مناصبه في أكثر من 400 شركة تجارية حول العالم.
ونقلت شبكة “CNN” التلفزيونية عن المنظمة، جزءًا من نص خطاب الاستقالة الذي قدمه ترامب، يوم 19 يناير الجاري، حيث جاء في الخطاب: “أستقيل أنا دونالد ج. ترامب، من جميع مناصبي وصلاحياتي، واستقالتي سارية بداية من اللحظة”.
وكان ترامب أعلن في وقت سابق أنه ترك إدارة جميع شركاته لولديه، إذ يمنع القانون على رئيس الولايات المتحدة الانشغال بالأعمال التجارية.
وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض “شون سبايسر”، أن الابنين “دونالد” الابن و”إريك” ترامب، أصبحا مسؤولين عن جميع شركات ترامب.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المحامين الأمريكيين أعلنوا، الاثنين (بحسب وكالة الأناضول)، أنهم سيرفعون دعوى ضد ترامب بتهمة “انتهاك الدستور الأمريكي” عن طريق الحصول على أموال من حكومات دول أجنبية، عبر سلسلة الفنادق التي يملكها حول العالم.
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