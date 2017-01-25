أعلنت إدارة نادي الشباب اليوم الثلاثاء أنه لم يعد يهمها اللاعب محمد العويس ولا “يتشرف” بمثله أن يمثل نادي الشباب بعد أن فعل ما فعله وباع نفسه ومهنته، وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الشباب.
وأضاف البيان “ثبت لنا توقيع الأهلي مع الحارس العويس في الفترة المحرمة مع سريان عقده علاوة على تحريضه وإغراءه وتسجيل سيارة بنتلي موديل 2016 بإسمه”.
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