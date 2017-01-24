حذرت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية جهات بيع أو خياطة الزي الأمني من الإقدام على ذلك إلا بعد التحقق من هوية طالبه.
وأفاد مصدر أمني بأحد مراكز الشرطة أن من ينتحلون صفات رجال الأمن قد لا يرتدون الزي الأمني بالضرورة، بل بعضهم يكتفي بحمل بعض الأجهزة الشبيهة بما يحمله رجال الأمن.
ولفت المصدر إلى أهمية طرق التعرف على شخص رجل الأمن الحقيقي من المزيف وذلك عن طريق عدة نقاط أهمها يكون منتحل صفة رجل الأمن في مركبة غير رسمية لا تحمل الشعار المميز للجهة الأمنية.
وأشار المصدر الأمني إلى النقاط الأخرى التي تساعد في كشف ماهية رجل الأمن المزيف منها: “لا يرتدي الزي الرسمي كاملا، ولا يكون بحالة جيدة، بالإضافة إلى أن يكون الإيقاف في شارع فرعي صغير وليس بشارع عام”.
وتابع: ” لا يملك أوراقًا رسمية عند مخالفة المركبة أو قطرها، ويحرص على أخذ المركبة بنفسه، يطلب نقودًا، أو دفع وتسديد الغرامات نقدًا، بحسب “مكة”.
- خدني معاك.. مواطن ينفذ فكرة جديدة لـ التوصيل المجاني في مكة!
- التعليم تحظر إبلاغ الطلاب بالنتائج هاتفياً أو شفيهاً
- مختصون يستعرضون أسباب الهجوم الإلكتروني الأخير.. ويضعون روشتة للتصدي للهجمات الفيروسية
- إيقاف قبول الطلبة السوريين واليمنيين في مدارس التعليم العام
- تعيين الحازمي مستشاراً بوزارة الثقافة والإعلام بالمرتبة 15
- العلي: نشر أرقام سرية للطاقة الذرية.. وهكر يطلب فدية سعودية
- أنا مجرد خالد يحقق 750 ألف مشاهدة في يومين
- لا تستثني النساء.. أمانة جدة تمنح تراخيص لـ الباعة المتجولين وتوضح الشروط!
- صور: طالب ثانوية بتيماء يكتشف خطأ في كتاب التوحيد ليلة الامتحان
- مسؤول إندونيسي: أوقفنا إرسال العمالة المنزلية بعقود عاملات نظافة نهائياً.. وحان الوقت للأم السعودية للقيام بدورها