تسبب غياب أحد قضاة المحكمة الجزائية بمحافظة جدة لتمتعه بإجازة، في تأجيل الحكم في قضية طعن شاب ثلاثيني لفتاة على الكورنيش التي ينظرها القاضي، وكان مقرراً النطق به أمس (الإثنين).
وأوضحت رها خياط، وكيلة الفتاة وفقاً لـ”سبق”، أن قضية موكلتها “دارين” أجلت لوقت لاحق لم يتحدد بعد، مبينة أن القضية أجلت من قبل 3 مرات، كان آخرها لعدم وصول التقارير من المستشفى.
يذكر أن حكماً كان قد صدر قبل شهر على الشاب بالسجن 4 سنوات في الحق العام، بينما ينتظر النطق بالحكم في الحق الخاص خلال الجلسة المقبلة.
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