بادر مواطن بتقديم خدمة إنسانية بفكرة جديدة في مكة المكرمة بوضعه لافتة في بطحاء قريش، ينوه فيها إلى خدمة التوصيل بالسيارة مجاناً لكل مَن لا يجد وسيلة نقل، بأن يقف عندها، حتى يوصله إلى أقرب مكان يريده؛ لتجد الفكرة بعد ذلك تجاوباً من سكان الحي الذين شاركوا في تنفيذها، وتصبح اللافتة معلماً ومحطة للتوصيل المجاني.
وأوضح المواطن صاحب المبادرة ويدعى سعيد الحارثي، وفقاً لصحيفة “تواصل”، أن ما دفعه للتفكير في الأمر هو صعوبة المواصلات في بعض أحياء مكة التي تبعد عن الطرق الرئيسة، لافتاً إلى أنه شعر بمعاناة العمالة الوافدة، ووقوفهم لفترات طويلة في انتظار أي مركبة تقلهم إلى خارج الحي.
وأشار إلى أنه وضع اللافتة على الطريق وكتب عليها بعدة لغات: “قف هنا التوصيل مجاناً”؛ لتكون بمثابة نقطة يتجمع فيها من لا يملك سيارة، في انتظار التوصيل المجاني.
وأكد الحارثي أن الفكرة وجدت تفاعلاً كبيراً من أبناء الحي، الذين بدأوا في التوقف عند اللوحة؛ لاصطحاب مَن يجدونه واقفاً بجانبها مجاناً، معرباً عن أمنيته في أن تعمم الفكرة في جميع أحياء العاصمة المقدسة.
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