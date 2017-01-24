أصدرت وزارة التعليم توجيها تحظر بموجبه إبلاغ الطلاب بنتائج الاختبارات هاتفياً أو شفيهاً، إلا في حالة الضرورة القصوى، ولا يُعتمد عليها كنتيجة رسمية.
وتضمن التوجيه وفقا لصحيفة “مكة”، عدم وضع أي صور شخصية للطلاب على وثائقهم، على أن يُسمح للطالب أو ولي أمره بالاطلاع على نتيجته إلكترونيا في نظام “نور”.
ونص التوجيه على أنه في حال عدم تمكن الطالب من الحضور لاستلام الإشعار وكشف الدرجات، فيحضر من ينوب عنه من أقاربه، على أن يدون بياناته كاملة ويوقع على الاستلام مع ترك صورة من هويته.
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- التعليم تحظر إبلاغ الطلاب بالنتائج هاتفياً أو شفيهاً
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