أفادت مصادر بأن وزير التعليم أحمد العيسى، أصدر تعميماً بإيقاف قبول الطلبة السوريين واليمنيين القادمين للمملكة بتأشيرة زيارة في مدارس التعليم العام.
ووفقًا لصحيفة تواصل أوضح المصدر: أن القرار جاء بناء على الأمر السامي الكريم رقم (١٢٣٤٩) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٣٨هـ، بشأن قبول الطلاب والطالبات السوريين واليمنيين القادمين بتأشيرة زيارة.
حيث يتم الاكتفاء بالملتحقين منهم في الوقت الحالي، وإيقاف العمل بالتعميمين الوزاريين التاليين:
١– قبول الطلاب والطالبات السوريين القادمين للمملكة بتأشيرة زيارة برقم ٣٣٢٠٠٥٧٧٤، وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٣٣هـ.
٢– قبول الطلاب والطالبات اليمنيين برقم ٣٦٢٠٥٠٩٢٨، وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٣٦هـ.
- إيقاف قبول الطلبة السوريين واليمنيين في مدارس التعليم العام
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